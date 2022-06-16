إيطاليا: 5.6 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - كشفت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن 5.6 مليون شخص تم تسجيلهم في حالة "فقر مدقع" في إيطاليا خلال عام 2021، أي ما يعادل 9.4% من العدد الكلي للسكان.



وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام "القياسية" لنسبة الفقر المدقع في إيطاليا، هي نفسها التي تم تسجيلها في العام الأسبق، 2020.



كما أحصى المعهد وجود 1.4 مليون قاصر (أي 14.2% من السكان دون سن 18 عاما) يعيشون في ظروف الفقر، مؤكدا أنه تم إحصاء 1.9 مليون أسرة كاملة في إيطاليا تعيش في "فقر مدقع". (أنسامد).



