إيطاليا: توقيف 7 مهربين بعد نقلهم 700 مهاجر من ليبيا

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - صدق قاضي إيطالي على أمر بالحبس الاحتياطي، لستة مهربين مهاجرين، من أصل 7 تم توقيفهم، بعدما نقلوا إلى إيطاليا، بشكل غير قانوني خلال رحلتين أكثر من 700 مهاجر، قادمين من ليبيا.



وجرت عمليات إنزال المهاجرين يومي 17 و30 مايو الماضي، حيث وصل إلى نقطة إنزال، بوزالو، في صقلية أكثر من 700 مهاجر قادمين من ليبيا.



واستطاعت السلطات حينها القبض على 7 مهربين مشتبهين، ووجهت لهم النيابة في راجوزا، تهم المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.



وكشفت التحقيقات أنه قبل نقلهم إلى إيطاليا، تم احتجاز المهاجرين، بواسطة المهربين في مجمعات في منطقة صحراوية بليبيا، قبل أن يتم نقلهم إلى الساحل، عبر مجموعات مكونة من 15 إلى 20 شخصا.



وعقب ذلك، أجبر المهربون المهاجرين على الصعود على متن قارب صيد كان يرسو في مكان قريب على السواحل الليبية.



ورغم اختلاط المهربين بالمهاجرين، عند وصول المساعدة لإنقاذهم في البحر، إلا أنه تم التعرف عليهم بفضل التحقيقات التي أجراها المحققون قبل مغادرة اللاجئين لنقطة إنزال بوزالو. (أنسامد).



