إيطاليا: تسجيل 449 حالة كراهية عنصرية في عام 2021

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي أن إيطاليا شهدت 449 حالة كراهية عنصرية وتمييز خلال العام الماضي، 2021.



وبينت لامورجيزي، في كلمة لها ضمن حدث نظمه مرصد الأمن ضد الأفعال التمييزة، في ميلانو، أن حالات التمييز والكراهية العنصرية، تم تسجيلها "ضد أولئك الذين يختلفون في لون البشرة، والدين والهوية الجنسية والإعاقة".



وتابعت الوزيرة، "دعونا ننظر لهذه التصرفات التي وقعت كما لو لم يكن هناك أي وعي بالمشاعر التي يجب أن نمتلكها جميعا"، قبل أن تضيف، "أرى مجموعات من الشباب التي تستهدف أولئك المختلفين في البشرة"، واصفة تصرفات هؤلاء الشباب بالجبن. (أنسامد).



