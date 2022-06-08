إيطاليا: 40% من الشعب يخفض استهلاكه بسبب الحرب الأوكرانية

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - قال 4 من كل 10 إيطاليين إنهم أضطروا لخفض استهلاكهم خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا.



وأظهر تقرير صادر عن وكالة المسح "إيبسوس" وشبكة "ليجا كوب" أن نحو 40% من الإيطاليين سوف يخفضون استهلاكهم جراء الحرب الأوكرانية، موضحا أن 95% من الإيطاليين مقتنعون بأن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تداعيات على الاقتصاد الإيطالي.



ورغم هذه المخاوف، يعتقد 48% من المشاركين في المسح، أنه يمكن احتواء الآثار الناجمة عن هذا الصراع، في حين يرى 47% أن هذه الحرب سيكون لها آثار هائلة.



وأظهر الاستطلاع أن المخاوف أكبر بنسبة 52% لدى أسر الطبقة العاملة.



ويشير الاستطلاع إلى أن حوالي 38% من الإيطاليين، بزيادة 6 نقاط عن شهر فبراير، لديهم اعتقاد أنهم سيفقدون جزءا من قوتهم الشرائية جراء الحرب. (أنسامد).



