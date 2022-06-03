إيطاليا: وصول عدد الموظفين بعقود مؤقتة لرقم قياسي

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - بلغ عدد المواطنين الإيطاليين الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة، 3.166 مليون مواطن في شهر أبريل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، منذ بدء تطبيق السلسلة الإحصائية في عام 1977، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وأوضح المعهد أن عدد الموظفين المؤقتين ارتفع بمقدار 354 ألف موظف خلال شهر أبريل، مشيرا إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ 8.1% خلال شهر أبريل، بتراجع بنسبة 1.8% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وفيما يتعلق بالبطالة بين السيدات، بين المعهد أن النسبة ارتفعت، على النقيض، بمقدار 0.2 نقطة إلى 9.6% خلال شهر أبريل.



ولفت المعهد إلى أن عدد العاملين في إيطاليا بلغ 23021 مليون شخص خلال شهر أبريل، منوها أن معدل التوظيف استقر عند 59.9%، والذي يعد أعلى مستوى يتم تسجيله في البلاد. (أنسامد).



