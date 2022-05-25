عودة رغبة الإيطاليين لقضاء العطلات إلى مستويات ما قبل كوفيد

(أنسامد) - مايو 25 - روما - عادت رغبة الإيطاليين للذهاب في عطلة إلى مستوى ما قبل الوباء بنسبة 67 نقطة بمقياس من 1 إلى 100، وذلك وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة أبحاث "المرصد" بجمعية التجزئة ورابطة السياحة.



وأوضحت الدراسة إن 23 مليون شخص في إيطاليا تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عاما يعتزمون قضاء إجازة هذا الصيف وإن 85٪ من المصطافين سيبقون في إيطاليا وستة من كل 10سيذهبون إلى منطقة مختلفة.



ويتوقع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل الاستطلاع أن ينفق كل منهم 1080 يورو في المتوسط لقضاء عطلة مدتها سبعة أيام أو أكثر.



(أنسامد).



