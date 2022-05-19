إيطاليا: مساعدة جديدة بقيمة 200 يورو لأكثر من نصف الشعب

(أنسامد) - مايو 19 - روما - سيحصل ما يزيد عن نصف الشعب الإيطالي على مكافأة قدرها 200 يورو، خلال شهر يوليو المقبل لمواجهة الزيادة في أسعار جميع السلع، بالإضافة إلى تكلفة الفواتير.



وجاءت هذه المساعدة بمرسوم حكومي، خلال الشهر الحالي، بهدف توسيع شريحة المستفيدين بالمكافآت والوصل إلى المساعدات المنزلية، وكذلك العمال الموسميين ومتلقي الدخل من المواطنة.



وسيتم تغطية هذه المساعدة من خلال الضريبة على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة والتي سترتفع من 10 إلى 25%، مما سيحقق إيرادات تبلغ 6.5 مليار يورو.



ولم يتم بعد تحديد نوع المساعدة للعاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمهنيين، لكن سيكون هناك مرسوم منفصل سيصدر في هذا الشأن خلال 30 يوما من قبل وزارة العمل.



وستصل المساعدة إلى 200 يورو لذوي الدخل الأقل من 35 ألف يورو، مباشرة إلى رواتب شهر يوليو لعدد موظفين يبلغ 13.7 مليون موظف، بالإضافة إلى 13.7 مليون متقاعد.



كما تستهدف المساعدة العمال المنزليون والعاطلون عن العمل والعمال الموسميون أو الذين يعملون لأوقات صغيرة، وغيرهم من الفئات.



(أنسامد).



