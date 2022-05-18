إيطاليا:80 إلي 100٪ من المستشفيات يعارضون الإجهاض

(أنسامد) - مايو 18 - روما - أكد تقرير أعدته جمعية Luca Coscioni المعنية بالحق في الموت والمؤيدة لحق الاختيار أن نسبة معرضة فكرة الإجهاض في المستشفيات الإيطالية تتراوح بين 80 و100 بالمائة.



وسلط التقرير الضوء على العقبات الشديدة التي تواجهها إيطاليا في إجراء عمليات الإجهاض .



في مسح أجري في 168 مستشفى، أظهر ان معارضة عالية للغاية لقكرة الاجهاض يتبناها معترضون بدافع الضمير لأسباب دينية وأخلاقية ضد ممارسة أصبحت قانونية قبل 44 عامًا.



قال التقرير، أنه في 31 مستشفى كان لديها 100٪ من الموظفين المعارضين، وفي حوالي 50 مستشفى كانت نسبة المعارضين تزيد عن 90٪، وأكثر من 80 كان لديهم معدل اعتراض أعلى من 80٪.



وأضاف : "لا يزال الوصول إلى الإجهاض صعباً في أجزاء كثيرة من إيطاليا، وفي بعض الأحيان يكون مستحيلاً".



وكتبت الجمعية لوزير الصحة روبرتو سبيرانزا ووزيرة العدل مارتا كارتابيا تحثهما على "اتخاذ إجراءات عاجلة لأن هذا الحق الأساسي غير مضمون". (أنسامد).



