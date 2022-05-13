مخاوف من انخفاض عدد السكان في إيطاليا بـ 5 مليون إيطالي

(أنسامد) - مايو 13 - روما - وجه بابا الفاتيكان، فرنسيس، والرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، نداءات للتحرك لمحاربة إنخفاض معدلات الإنجاب في إيطاليا، مع انطلاق لقاء حول "الحالات العامة للإنجاب"، الذي يستمر يومين في العاصمة روما.



وفي غضون ذلك، حذر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، "إستات" من أن عدد سكان إيطاليا سينخفض بمقدار 5 ملايين بحلول عام 2050، إذا لم يتم عكس الاتجاه.



وأوضح البابا في كلمته، "قضية معدل المواليد، هي حالة طوارئ اجتماعية حقيقية، لا يمكن إدراكها على الفور، مثل المشكلات الأخرى التي تشغل الأخبار"، مضيفا، "يولد عدد أقل من الأطفال، وهذا يعني إفقار مستقبل الجميع".



وتابع البابا فرنسيس بالقول إن مستقبل إيطاليا والغرب وأوروبا مهدد بالفقر، مشيرا إلى أن الشباب يجدون صعوبة في تحقيق حلمهم في تكوين أسرة.



وكرر الرئيس ماتاريلا نفس الرسالة، مؤكدا أن ظاهرة انخفاض معدلات المواليد كانت "من أكثر الجوانب إثارة للقلق في الديناميكيات الاجتماعية المعاصرة".



وشدد الرئيس، "الالتزام المهني والعمل لا يمكن أن يتعارض مع اختيار أن تصبحي أما"، موضحا أن سياسات الأسرة هي مساهمة أساسية في التنمية. (أنسامد).



