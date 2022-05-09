إيطاليا: 4.5 مليون مواطن يفوق أعمارهم 55 عاما "في العمل"

(أنسامد) - مايو 9 - روما - وصل عدد المواطنين الإيطاليين في سن بين 55 إلى 64 سنة، الذين يعملون، إلى 4.588 مليون مواطن، خلال عام 2021.



وكشفت بيانات معهد الإحصاء الأوروبي "يورو ستات"، أن عدد العاملين في إيطاليا، فوق سن 55 عاما، قد ارتفع خلال 10 سنوات، بأكثر من 1.7 مليون مواطن.



وبين المعهد أن 53.4% من الأشخاص الذين يتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما، لا يزالون يعملون، بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها لزيادة عمر الوصول للمعاش إضافة إلى التطور الديموغرافي في إيطاليا.



ونوه المعهد أن نسبة الزيادة في عدد الأشخاص المسنين في العمل سجلت 15.9% خلال العشر سنوات، لكن تم ملاحظة زيادة أكبر في عدد السيدات المسنات في مجال العمل، بارتفاع 16.1%، لتزداد نسبتهن من 27.9% إلى 44%.



وعلى الصعيد الأوروبي، أشار المعهد أن هناك زيادة بأكثر من 11 مليون شخص مسن لا يزالون يعملون. (أنسامد).



