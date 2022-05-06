نصف الإيطاليين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد

(أنسامد) - مايو 6 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن واحدا من كل إيطاليين اثنين يعاني من السمنة أو الوزن الزائد وأن 19 في المائة منهم يدخنون.



ووفقا للمسح الذي أجراه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في عام 2021 على عينة شملت 45000 شخص، فإن واحدا من كل ثلاثة إيطاليين لا يمارس الرياضة البدنية.



وكشف المسح أن 46.2% من السكان فوق سن 18 عامًا يعانون من زيادة الوزن (34.2% يعانون من زيادة الوزن و12.0% يعانون من السمنة المفرطة)، وأن 19% ممن تزيد أعمارهم عن 14 عامًا مدخنون و24% مدخنون سابقون.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن 33.7% من السكان لا يمارسون الرياضة، بينما 66.3% ممن تزيد أعمارهم عن 11 عامًا تناولوا مشروبًا كحوليًا واحدًا على الأقل في العام الماضي. (أنسامد).



