نصف الإيطاليين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد

رئيس الوزراء الإيطالي : أوكرانيا تستحق كل دعمنا
دي مايو يدعو لعمل أوروبي مشترك لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
موانئ أبوظبي توقع اتفاقيتين بشأن مشاريع بقطاع الموانىء بمصر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا..الاندماج بالموسيقى ليس مهمة مستحيلة
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن
بيزارو عاصمة الثقافة الإيطالية 2024
النسخة الثامنة من مسابقة "حواء "علي مقود السيارات القديمة للتضامن مع المرأة الأوكرانية