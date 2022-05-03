إيطاليا: نشطاء يمنعون حركة المرور للتنبيه حول مشكلات المناخ

(أنسامد) - مايو 3 - روما - قامت مجموعة من نشطاء المناخ بعرقلة حركة المرور في شارع مركزي في مدينة بافيا في شمال إيطاليا.



وقد جلس المتظاهرون الشباب في منتصف الطريق رافعين لافتة ضخمة وناشدوا الناس "للانضمام إليهم".



واقتيد ثمانية من النشطاء إلى مقر قيادة الشرطة بالمدينة للتعرف على هويتهم فيما يتعلق بالمظاهرة.



وقالت حملة "Ultima Generazione" - هي حملة عصيان مدني غير عنيفة ضد المناخ والانهيار البيئي - إنه تم اختيار بافيا للمشاركة في الاحتجاج "لأنها واحدة من أكثر المدن تلوثا في أوروبا".



كما أشارت إلى الجفاف الذي ضرب شمال إيطاليا في الأشهر الأخيرة، والذي يرتبط بأزمة المناخ وكان له تأثير كبير في المنطقة، مما تسبب في مشاكل خطيرة للمزارعين في مقاطعة بافيا وأماكن أخرى.



ودعت إيطاليا إلى زيادة قدرتها على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بمقدار 20 جيجاوات هذا العام، مع خلق آلاف الوظائف لتمكين العاملين في قطاع الوقود الأحفوري من إيجاد وظائف أكثر استدامة. (أنسامد).



