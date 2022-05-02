إيطاليا:تسمية طفل على اسم والدته بعد حكم تاريخي من المحكمة

(أنسامد) - مايو 2 - روما - تم تسمية طفل على اسم والدته في مدينة بيزارو، في وسط إيطاليا، في القضية الأولى لعدم إسناد لقب الأب، وذلك بعد حكم تاريخي من المحكمة الدستورية في وقت سابق.



وقد أيدت محكمة في بلدة ماركي الساحلية استئنافا من والدة الصبي لإدراج لقبها في اسم عائلة الطفل، على الرغم من معارضة الأب.



وقد أشاد نشطاء حقوق المرأة ومعظم الأحزاب السياسية الإيطالية بحكم المحكمة العليا.



ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تسمية الأبناء على اسم والدهم لا ينبغي أن تكون تلقائية ويمكن للأطفال الحصول على لقب مزدوج أو لقب الأب أو الأم فقط إذا وافق الوالدان. (أنسامد).



