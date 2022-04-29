إيطاليا: ارتفاع الوفيات الناجمة عن حوادث العمل بـ 2.2%

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في إيطاليا، بنسبة 2.2% في الفترة بين يناير ومارس من العام الجاري، بحسب بيانات وكالة التأمين ضد الحوادث الإيطالية INAIL.



وأضافت الوكالة، أن نحو 189 شخصا فقدوا حياتهم في أماكن العمل في الربع الأول من هذا العام، موضحة أن الزيادة ترجع لارتفاع عدد وفيات الإناث خلال هذه المدة من 14 سيدة إلى 24.



وفيما يتعلق بالوفيات بين العمال الذكور، فقد انخفضت بشكل طفيف من 171 حالة وفاة في أماكن العمل إلى 165 حالة وفاة.



وارتفع عدد الوفيات بين من هم دون الأربعين من 34 إلى 49 حالة، وبين من تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاما إلى 24 حالة وفاة، مقابل 22 حالة في الربع السابق له.



في حين سجلت الوفيات بين العمال في أعمار تتراوح بين 40 و44 عاما، 17 حالة، مقارنة بـ 16 مسجلة في الربع السابق.



وتحاول الحكومة التصدي لهذه الزيادات الكبيرة في حالات الوفيات في أماكن العمل، لاسيما بعدما أثار وفاة أم لطفل، تبلغ من العمر 22 عاما، في حادث بمصنع نسيج بالقرب من براتو في مايو 2021، جدلا واسعا. (أنسامد).



