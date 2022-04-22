إيطاليا: قطاع الثقافة فقد 55 ألف وظيفة في عامين

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - ضرب وباء كورونا قطاع الثقافة بقوة في إيطاليا، إذ تكشف الاحصاءات أن قطاع الثقافة والإبداع فقد آلاف الوظائف منذ تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، وما تبعه من إجراءات الإغلاق.



وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء "إستات" أن عدد العاملين في قطاع الثقافة قد انخفض خلال وباء كورونا بـ 55 ألف عامل في عامين، موضحة أن القطاع لم يظهر أي مؤشرات للانتعاش حتى نهاية عام 2021.



ونوه المعهد أن الفجوة بين الشمال والجنوب في إيطاليا، قد زادت خلال عام 2021، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق على الثقافة، وتأثير حرائق الغابات والنشاطات غير القانونية.



وتسبب وباء كورونا في غلق المكتبات ودور السينما والفن والأماكن الثقافية، لشهور متوالية، مما أفقدها الدخل، الأمر الذي دفع الكثير من هذه الأماكن لفصل العاملين أو تعيين عاملين جدد. (أنسامد).



