إيطاليا: إدانة 4 شباب من أصول مغربية بالسجن 10 أعوام

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - أيدت محكمة النقض الإيطالية السجن لمدة تزيد عن 10 سنوات بحق أربعة شباب من أصل مغربي، معروفين باسم "عصابة الرش"، بعدما قاموا برش رذاذ لاسع لتنفيذ عمليات سطو وسط الحشد، تسبب في إصابة 1600 شخص وسقوط ضحيتين في اليوم التالي.



وتعود الأحداث إلى مساء 3 يونيو 2017، في ساحة سان كارول في تورينو، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وريال مدريد، حينما رش أربعة شبان من أصل مغربي، رذاذ لتنفيذ عمليات سطووسط الحشد، الامر الذي تسبب في موجات من الذعر، نتج عنها إصابة 1600 شخص وضحيتين في اليوم التالي.



وأكدت المحكمة العليا للنقض أن رش الرذاذ بواسطة المتهمين هو "السبب الأول لظهور موجات الذعر" وما نتج عنه من إصابات وضحايا.



(أنسامد).



