عمدة البندقية:سيتعين على السائحين الحجز إعتبارا من هذا الصيف

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - قال عمدة البندقية لويجي بروجنارو - عقب عطلة نهاية أسبوع مزدحمة للغاية في عيد الفصح - إنه سيتعين على سائحين البندقية حجز زياراتهم مقدماً إلى المركز التاريخي لمدينة فينيسا إعتبارا من هذا الصيف.



وفي تصريح لصحيفة كورييري ديل فينيتو يوم الثلاثاء، أشار عمدة المدينة بأن "الحجوزات ستكون إجبارية "بحلول نهاية الصيف، "واعتبارا من العام المقبل سيتعين على الزوار دفع رسوم دخول".



تأتي هذه الصريحات عقب توافد حوالي 140.000 شخص على البندقية يوم أحد الفصح، وحوالي 100.000 آخرين يوم الإثنين. (أنسامد).



