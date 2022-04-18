ارتفاع عدد النساء اللواتي يقدن سيارات في إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - ارتفع عدد النساء اللواتي يقدن سيارات في إيطاليا خلال السنوات الماضية، كما أصبحت النساء أكثر وعيًا بتفضيلاتهن عند اختيار سيارة جديدة.



جاء ذلك في دراسة تحليلة قدمتها كريستيانا بيتروتشي، رئيسة مركز الدراسات والإحصاء في الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية (Unrae)، خلال فاعلية حول عالم السيارات من منظور نسائي.



وقالت كريستيانا بيتروتشي، إن 43% من السيارات الجديدة التي تم بيعها في عام 2021 اشترتها سيدات، مقابل 37.6% في عام 2005.



تفضل النساء قيادة السيارة السيدان عند اختيار طراز السيارة المفضلة، على الرغم من تراجعها في السنوات الثلاث الماضية، في مواجهة نمو سوق سيارات الكروس أوفر.



تراجعت اختيارات النساء لشراء سيارات البنزين بشكل حاد، الا أنها لا تزال تحتل المرتبة الأولى بنسبة 37%، تليها السيارات الهجينة بنسبة 32.6%، فيما تراجعت سيارات الديزل في تفضيلات النساء خلال الثلاث سنوات الماضية إلى المركز الثالث بنسبة 11.9%. (أنسامد).



