تكلفة عيد الفصح في إيطاليا سترتفع كثيرا هذا العام

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - كشفت الجمعية الإيطالية لحماية المستهلك Assoutenti أن تكلفة عيد الفصح سترتفع كثيرا هذا العام بسبب ارتفاع جميع النفقات المرتبطة بالإحتفالات.



وقالت الجمعية إن عشاء عيد الفصح المطبوخ في المنزل سيكلف في المتوسط 6% أكثر عن العام الماضي بعد ارتفاع أسعار العديد من المكونات.



وأضافت : لن يكون الأمر أفضل بكثير بالنسبة لأولئك الذين سيذهبون إلى المطعم لتناول غداء عيد الفصح، حيث من المتوقع أن تكون ارتفاعات قائمة الطعام 5% في المتوسط.



وقالت Assoutenti أيضا إن السفر بالسيارة سيكون استنزافا آخر أكبر لميزانية الأسرة هذا العام، حيث ارتفع البنزين بنسبة 12.2% في المتوسط والديزل بنسبة 22.7% أكثر مقارنة بعيد الفصح الماضي.



وقد أشارت مجموعات مستهلكين أخرى إلى أن الإيطاليين سينفقون نحو 100 مليون يورو إضافية على عشاء عيد الفصح هذا العام. (أنسامد).



