أكثر من نصف الإيطاليين يغيرون عاداتهم لتقليل هدر الطعام

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - كشف استطلاع للرأي في إيطاليا أن 52% من الإيطاليين قاموا بتغييرعاداتهم في الطهي لتقليل هدر الطعام، و33% قالوا إنهم سيكونون أكثر اهتمامًا بالحفاظ على البيئة، فيما تعهد 32% بتقليل هدر الطعام في حياتهم اليومية.



هذا ما ظهر من استطلاع أجرته شركة Censuswide بمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في 22 أبريل من كل عام، حول سلوكيات وميول الإيطاليين نحو الاستهلاك المسؤول، بدءًا من الطعام.



تشير الدراسة إلى أنه مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات، فإن أكثر من 10% من الإيطاليين يتعهدون بترشيد شراء الطعام، ونحو 40% طبقوا ممارسات مستدامة في شراء الطعام.



وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه آخذ في الازدياد في عام 2022، حيث يخطط 47% من الإيطاليين بالفعل هذا العام لشراء المزيد من الأطعمة المحلية. (أنسامد).



