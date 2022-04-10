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14 مليون إيطالي سيسافرون مرة أخرى في عيد الفصح
    (أنسامد) - أبريل 10 - روما - كشفت رابطة Federalberghi - المنظمة الوطنية الأكثر تمثيلاً لأصحاب الفنادق الإيطالية - يوم الجمعة أن حوالي 14 مليون إيطالي سيبدأون السفر مرة أخرى في عيد الفصح.

    وأضافت إن "واحد من كل أربعة (24.9٪) سيستفيد من عطلة يوم التحرير في 25 أبريل لجعل العطلة طويلة".

    وأشارت إلى أن حوالي 89.5٪ من مسافري عيد الفصح سيقيمون في إيطاليا، بينما سيختار 10.5٪ موقعا أجنبيا.

    وستكون الوجهات المفضلة لأولئك الذين يقيمون في إيطاليا هي شاطئ البحر (28.9٪)، والمدن الفنية (28.7٪)، والجبال (16.4٪). وبالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى الخارج، سيختارون العواصم الأوروبية الكبرى (57.8٪). (أنسامد).

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