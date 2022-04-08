إيطاليا تتقدم في التصنيف العالمي للجامعات

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - شهدت مكانة نظام التعليم العالي الإيطالي، تحسنا في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2022، مع دخول 55 برنامج تعليمي إيطالي جديد ضمن التصنيف، وتقدم 104 في التصنيف.



وأظهرت نتائج التصنيف لعام 2022، وجود 56 جامعة إيطالية بين 1543 شملهم التصنيف، في حين تم إدراج 507 برنامج تعليمي إيطالي ضمن التصنيف.



وجاءت إيطاليا في المركز السابع من حيث جدول الدول في العالم، من حيث عدد برامج التعليم إلى جانب السويد.



وصُنفت جامعة لا سابينزا في روما كأفضل جامعة في العالم في الكلاسيكيات والتاريخ القديم، للمرة الثالثة.



كما أظهرت التصنيفات، تفوق جامعة نورمال في بيزا على جامعة السوربون في باريس، كما جاءت جامعة ميلانو بوليتكنيكو بين أفضل 5 جامعات في مجال التصميم. (أنسامد).



