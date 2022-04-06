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تهديدات لفرقة الباليه الأوكرانية بسبب حملة للتبرعات مع الروس
    (أنسامد) - أبريل 6 - روما - صرحت فرقة الباليه الأوكرانية إن الراقصين الأوكرانيين الذين كان من المقرر أن يؤدوا في حفل لجمع التبرعات ضد الحرب مع زملائهم الروس في نابولي، قد تلقوا تهديدات من زملائهم الأوكرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وسيشارك الراقصون في عرض "الوقوف مع أوكرانيا - باليه من أجل السلام" في دار أوبرا سان كارلو.

    وكشفت الفرقة إنهم تلقوا تهديدات في رسائل نصية على هواتفهم الشخصية.

    وعلى الرغم من ذلك، التقط الراقصون صورا مع شركائهم الروس بعد بروفة صباح الاثنين وقالوا إنهم سيمضون قدما في العرض.

    وقد حذرتهم رسائل التهديد من الأداء مع الروس وسط الغزو الروسي لوطنهم. (أنسامد).

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