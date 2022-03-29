لامورجيزي:روما تدرس تقديم مساعدة مالية للاجئين الأوكرانيين

(أنسامد) - مارس 29 - روما - أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي أن روما تقيم في الوقت الحالي فكرة تقديم مساعدات مالية للاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى أراضيها، على خلفية الحرب الأخيرة.



وأوضحت الوزيرة، "تستخدم الحكومات المختلفة نظام التدخل الفوري للعائلات التي تستضيف اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بلدانهم، أما بالنسبة لإيطاليا، نقوم بتقييم إمكانية تقديم مساهمة اقتصادية من خلال البلديات ومفوض الحماية المدنية".



وبينت لامورجيزي، في ختام أعمال المجلس الاستثنائي للشؤون الداخلية الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هناك اقتراحات من بينها وضع "منصة تكنولوجيا معلومات" لتسجيل اللاجئين الأوكرانيين الذين يطلبون الحماية الدولية، من أجل تجنب انتهاكات محتملة بحقهم.



وكشفت معلومات أن الحكومة تدرس تقديم مبلغ يتراوح بين 300 إلى 350 يورو لكل لاجئ أوكراني بالغ يحمل حماية مؤقتة، و150 يورو لكل قاصر، دون أي قيود.



وبالنسبة لعائلة مكونة من شخص بالغ وطفلين، من الممكن أن يصل المبلغ إلى 600 يورو، بينما في حالة أربعة قاصرين، يرتفع المبلغ إلى 900 يورو.



هذه المبالغ سيتم تقديمها في شكل مساهمة السكن المستقل التي يجب توفيرها بموجب قوانين الحماية المدنية التي تحدد إجراءات إدارة المساعدة للأشخاص الفارين من الحرب.



وينص القانون على أنه يمكن صرف مساهمة السكن المستقل بحد أقصى 60 ألف شخص ولمدة 90 يوما. (أنسامد).



