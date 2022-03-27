دي مايو يساند جريدة "لا ستامبا" بعد دعوى قضائية روسية

(أنسامد) - مارس 27 - روما - أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن دعمه لجريدة "لا ستامبا" - إحدى أشهر الصحف اليومية الإيطالية ومن أكثرها مبيعا - بعد أن شرع السفير الروسي في روما سيرجي رازوف في رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بسبب مقال.



وقد قدم رازوف شكوى إلى النيابة العامة في روما يوم الجمعة بشأن مقال نُشر في 22 مارس يبحث في احتمال مقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على يد شخص في وطنه، بحجة أن هذا كان يعتبر تحريضًا على ارتكاب جريمة.



وقال دي مايو، عبر تويتر :"لا ستامبا - التي تتخذ من تورين مقراً لها - تؤدي وظيفتها، مثل جميع أجهزتنا الإخبارية، وتبلغ عما يحدث، بما في ذلك فظائع الحرب في أوكرانيا".



وأضاف "حرية الصحافة لا يمكن المساس بها في إيطاليا، إلى الأمام دون رقابة"، معبرا عن "التضامن مع رئيس تحرير لا ستامبا ماسيمو جيانيني والصحفيين". (أنسامد).



