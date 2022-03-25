لامورجيز: إيطاليا استقبلت 67 ألف لاجئا أوكرانيا حتى الآن

(أنسامد) - مارس 25 - روما - كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيز أن إيطاليا استقبلت حتى الآن، 67 ألف لاجئ قادم من أوكرانيا، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.



وبينت الوزيرة أن 90% من هؤلاء اللاجئين هم أمهات وأطفال، بالإضافة إلى 5 آلاف رجل، موضحة أن عدد اللاجئين الذين يصلون يوميا يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف شخص، لكن العدد انخفض الأربعاء ليبلغ 1600 لاجئ.



ونوهت لامورجيز أن الدول الأوروبية الأخرى سجلت تراجعا في تدفقات اللاجئين الأوكرانيين إليها، مشددة على أنه في حالة سقوط مدن غربية مثل لفوف وأوديسا، فإن تدفقات اللاجئين سوف تكون كبيرة. (أنسامد).



