إيطاليا: 21 قرية تحصل على تمويل ضمن خطة التعافي

ماتاريلا يحيي يوم "الضحايا الأبرياء للمافيا"
60 ألف لاجئ أوكراني في إيطاليا حتى الآن
30000 امرأة و24000 طفل و5000 رجل
ويليامز تعقد اليوم جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة
نقاشات بشأن القاعدة الدستورية.
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
السماء البرتقالية فوق بولزانو.. رمال الصحراء تصل إلى جنوب تيرول
النسخة الثامنة من مسابقة "حواء "علي مقود السيارات القديمة للتضامن مع المرأة الأوكرانية
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
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اجواء كوفيد-19 في روما