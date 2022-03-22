إيطاليا: 21 قرية تحصل على تمويل ضمن خطة التعافي

(أنسامد) - مارس 22 - روما - قررت الحكومة الإيطالية منح 21 قرية تمويلاً ضمن خطة التعافي والصمود ضد جائحة كورونا، بقيمة 20 مليون يورو لكل منها من أجل تجديد نسيجها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.



كما تستهدف خطة التمويل، مساعدة هذه القرى علي جذب سكان جدد، بحسب وزيرالثقافة داريو فرانشيني.



وأوضح الوزير أن هذه القرى التي يستهدفها التمويل معرضة لخطر أن تصبح فارغة من سكانها في الوقت الحالي.



وتتوزع القرى المستفيدة من هذا التمويل، والمهددة بفقد سكانها، بين مختلف المناطق، لاسيما بيدمونت ولاتسيو وكامبانيا وليغوريا وكامبانيا وفريولي- فينيسيا- جوليا، وماركي.



ومن بين القرى المهددة تبرز على وجه الخصوص قرية إيلفا الواقعة بشمال بيدمونت، وقرية سانزا في إميليا رومانيا، وترفينانو بشمال لاتسيو. (أنسامد).



