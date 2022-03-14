شركة نظارات إيطالية تعلق التوزيع في روسيا

(أنسامد) - مارس 14 - روما - أعلنت شركة النظارات الإيطالية إيطاليا إندبندنت (Italia Independent) تعليق توزيع منتجاتها في روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.



وقالت المجموعة في بيان لها : بناءً على تعليمات دقيقة من رئيس الشركة لابو إيلكان، وفي إطار التضامن الكامل مع الشعب الأوكراني، تعلن الشركة أنها قررت تعليق توزيع منتجات العلامة التجارية في روسيا، منوهة أن القرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.



وأوضح لابو إيلكان في البيان أن قرارتعليق أي علاقات تجارية مع روسيا يأتي في إطار الحرص على تجسيد التضامن الشخصي وتضامن إيطاليا إندبندنت مع الشعب الأوكراني.



وقررت المجموعة الإيطالية قطع العلاقات مع شركة التوزيع الروسية التي تتمتع بالحقوق الحصرية لتوزيع منتجات الشركة الإيطالية.



(أنسامد).



