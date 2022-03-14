دي مايو: 34 إيطاليا لا يزالون عالقين في أوكرانيا

(أنسامد) - مارس 14 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن 34 إيطاليا لا يزالون عالقين في أوكرانيا، في ظل الغزو الروسي للبلاد.



وبين دي مايو، لقناة "لا 7"، "كان هناك 2000 إيطالي في أوكرانيا (قبل الغزو)، وبعد الغزو كان هناك 400 إيطالي، وقد أنقذنا 200 منهم".



وتابع، "يتبقى حاليا 34 (إيطاليا) عالقين هناك"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل كل يوم من أجل إخراجهم من هذه الدولة.



وأضاف، "إذا لم يتم إجلائهم بشكل آمن، نفضل أن نخبرهم أن ينتظروا"، مؤكدا أن بعض الإيطاليين عالقين في مدينة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية.



وفي وقت سابق، علق السفير الإيطالي في أوكرانيا، بيير فرانشيسكو زازو بالقول إن بعض الإيطاليين في أوكرانيا يريدون البقاء هناك لأن حياتهم في هذه الدولة، في حين أن البعض "للأسف عالق ولا يمكنه الخروج من الدولة. (أنسامد).



