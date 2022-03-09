إيطاليا: إنخفاض عدد حالات قتل الزوجات لكن العنف يزداد

(أنسامد) - مارس 9 - روما - كشف قسم السلامة العامة بوزارة الداخلية الإيطالية أن حالات القتل ضد الزوجات والرفيقات في إيطاليا، شهد إنخفاضاً خلال عام 2021، للعام الرابع على التوالي، لكن هناك زيادة في حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي والمطاردة.



ونقل القسم، بيانات نشرها مركز التحليل التابع للشرطة الجنائية بخصوص اليوم العالمي للمرأة، أنه في عام 2021، قتلت 119 سيدة، بانخفاض 16% عن عام 2018، حيث تم تسجيل قتل 141 سيدة.



ورغم ذلك، جاءت نتائج 2021، أعلى من تلك المسجلة خلال عام 2020، حيث قتل 117 سيدة، وفي 2019، حيث قتل 109.



وبالمقارنة بعام 2018، أظهرت البيانات زيادة في جرائم المطاردة بنسبة 18%، والعنف المنزلي ضد الزوجات والرفيقات، بنسبة 30%، والعنف الجنسي بنسبة 2% خلال عام 2021. (أنسامد).



