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إيطاليا: تراجع الإصابات بكورونا بـ 21% خلال الأسبوع الأخير
وتراجع الوفيات بنسبة 18.6%
    (أنسامد) - مارس 4 - روما - تراجعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسبوع الماضي بنسبة 21.1%، بينما انخفضت الوفيات جراء الفيروس بـ 18.6% لنفس الفترة.

    وأظهر التقرير الأسبوعي لمؤسسة جيمبي الطبية الإيطالية، أن حالات الإصابة بكورونا انخفضت خلال السبعة أيام الأخيرة بنسبة 21.1% بالمقارنة بالأسبوع الأسبق، لتسجل الإصابات تراجعا للأسبوع الخامس خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا، في حين انخفضت الوفيات بنسبة 18.6%.

    إلى جانب ذلك، كشفت المؤسسة أن نسبة الإشغال في المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس قد انخفضت بنسبة 20% لنفس الفترة مقارنة بالأسبوع السابق له، في حين تراجعت الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة بـ 21%.

    ورغم ذلك، أشارت المؤسسة إلى تراجع عدد المسحات الطبية خلال الأسبوع الأخير بنسبة 12.7%. (أنسامد).

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