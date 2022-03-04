إيطاليا: تراجع الإصابات بكورونا بـ 21% خلال الأسبوع الأخير

(أنسامد) - مارس 4 - روما - تراجعت الإصابات بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسبوع الماضي بنسبة 21.1%، بينما
انخفضت الوفيات جراء الفيروس بـ 18.6% لنفس الفترة.
وأظهر التقرير الأسبوعي لمؤسسة جيمبي الطبية الإيطالية، أن حالات
الإصابة بكورونا انخفضت خلال السبعة أيام الأخيرة بنسبة 21.1%
بالمقارنة بالأسبوع الأسبق، لتسجل الإصابات تراجعا للأسبوع الخامس
خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا، في حين انخفضت الوفيات بنسبة
18.6%.
إلى جانب ذلك، كشفت المؤسسة أن نسبة الإشغال في المستشفيات جراء
الإصابة بالفيروس قد انخفضت بنسبة 20% لنفس الفترة مقارنة بالأسبوع
السابق له، في حين تراجعت الحالات الموجودة في أقسام العناية
المركزة بـ 21%.
ورغم ذلك، أشارت المؤسسة إلى تراجع عدد المسحات الطبية خلال
الأسبوع الأخير بنسبة 12.7%. (أنسامد).