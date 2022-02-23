إيطاليا تتجه إلى عدم تجديد الطوارئ ضد كورونا بعد 31 مارس

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - أكد وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا أن إيطاليا تتجه إلى عدم تجديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب وباء كورونا، بعد 31 مارس المقبل، موضحا أنه سيتم إجراء تخفيف إضافي للقيود المفروضة في الأماكن المفتوحة بدءا من هذا التاريخ.



وأوضح كوستا: "تؤكد البيانات أنه لن يتم تجديد حالة الطوارئ في 31 مارس، وأنه من هذا التاريخ ستبدأ مرحلة جديدة للتخفيف التدريجي للإجراءات التقييدية بنفس التدرج الذي فرضت به هذه القيود في السابق".



وأشار كوستا إلى أن الحكومة ستبدأ بتخفيف القيود المستخدمة للتصاريح الخضراء، والتمييز بين الأماكن المغلقة والمفتوحة، كما وضعت نظاما من أجل التخفيف التدريجي لباقي القيود المعمول بها ضد وباء كورونا.



إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60.029 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و322 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 603639 مسحة ضد فيروس كورونا، وبلغت نسبة الإيجابية بكورونا 9.9%.



وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال 896 مريضا بكورونا إلي العناية المركزية، أي أقل بـ 32 مريضا، بمقارنة عدد الذين خرجوا من العناية بعد تعافيهم.



وفي اليوم السابق، سجلت إيطاليا 201 حالة وفاة بفيروس كورونا (أنسامد).



