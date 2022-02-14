"موت على ضفاف النيل" يتصدر السينمات الإيطالية

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - خلال أربعة أيام فقط، تصدر الفيلم المأخوذ من رائعة الكاتبة الفرنسية أجاثا كريستي، "موت على ضفاف النيل Assassinio sul Nile"، السينمات في كافة المدن الايطالية، ليحقق 1.8 مليون يورو بعدد مشاهدين تخطى 256 ألف مشاهد.



الفيلم للمخرج البريطاني كينيث براناه، وسيناريو مايكل جرين، استطاع أن يعطي دفعة قوية للسينمات حول إيطاليا، ويستكمل النشاط الجيد الذي يعيشه القطاع منذ بداية شهر يناير الماضي.



وجاء في المرتبة الثانية في السينمات الإيطالية، الفيلم الأمريكي "Marry me"، (تزوجيني)، والذي استطاع أن يحصد أكثر من 372 ألف يورو، في 4 أيام. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مكاسب كبيرة اليوم الاثنين، الذي يتوافق مع عيد الحب.



بينما جاء في المرتبة الثالثة فيلم " Il lupo e il leone" للمخرج الفرنسي جيل دو ميستر، محققا 228 ألف يورو، تلاه الفيلم الأمريكي، Nightmare Alley، بـ 221 ألف يورو، في حين جاء في المركز الخامس فيلم " Nightmare Alley" محققا 197 ألف يورو في 4 أيام.



وفبلم "موت على صفاف النيل" مأخوذ من رواية للكاتبة اجاثا كريستي، نشرتها لأول مرة في بريطانيا عام 1937، ونشرت في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1938.



وتقع أحداث الرواية في مصر، أغلبها في وادي النيل وتتناول قصة محقق شهير يقضي إجازته على متن سفينة في نهر النيل، إذ تتحول إجازته إلى عملية بحث مرعبة لكشف غموض مقتل فتاة خلال قضائها شهر العسل مع زوجها. (أنسامد).



