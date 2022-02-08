إيطاليا: معرض فلورنسا عن أعمال مايكل أنجلوا في 24 فبراير

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تستضيف مدينة فلورنسا الإيطالية معرض ضخم بدءا من 24 فبراير الجاري وحتى الأول من أغسطس، عن أعمال مايكل أنجلو، وبحضور شخصي من بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس.



المعرض الذي يحمل عنوان "ثلاثة بييتا لمايكل أنجول، لا فكر في كم تكلفة الدم Tre Pietà di Michelangelo. Non vi si pensa quanto sangue costa"، سوف يعقد في أوبرا ديل دومو، وسيجمع لأول مرة النسخة الأصلية من أعمال Bandini Pietà، و Vatican Pietà، و Rondanini Pietà، من متاحف الفاتيكان.



ويتم تنظيم المعرض كجزء من فاعلية "البحر المتوسط.. حدود السلام 2022" ومن المقرر الحضور للمعرض عدد كبير من الأساقفة ورؤساء بلديات من منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى فلورنسا، إضافة إلى مشاركة شخصية للبابا فرانسيس.



ووفقا لبيان بشأن المعرض، فإن منحوتات بيتا الثلاثة، التي ستوضع بجانب بعضها لبعض، ستوفر فرصة لدراسة تطور فن مايكل أنجلو، وكذلك نضجه الروحي، وذلك منذ شبابه المبكر حيث قام في روما بنحت العمل لكاتدرائية القديس بطرس القديمة، ثم إلى سنواته الأخيرة، حينما كان رجلا مسنا وقام بنحت عمل بيتا الموجود في فلورنسا، ثم روندانيني بيتا في ميلانو.



وفي الخريف، سيتم عرض الأعمال الثلاثة في ميلانو، في صالا ديل كارياتيدي، بقصر ريالي، مصحوبا بكتالوج مخصص.



وبيتا، وتعني "شفقة" باللغة العربية، وهي أحد موضوعات الفن المسيحي، حيث يصور مريم العذراء محتضنة جثة يسوع، كشكل من أشكال رثاء المسيح. (أنسامد).



