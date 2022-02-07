إيطاليا تتجه إلى رفع الإغلاق وتخفيف القيود مع تراجع كورونا

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - بدئا من اليوم، تبدأ إيطاليا رفع القيود والإغلاق المفروض على العديد من القطاعات التي استهدفها الأغلاق خلال الموجة الرابعة، لكن تبقى الحكومة حذرة تجاه متحور أوميكرون.



ويأتي هذا القرار في الوقت الذي بدأ منحنى الإصابات بفيروس كورونا، في الانخفاض في حوالي ثلثي المقاطعات الإيطالية، رغم أن الإصابات لا تزال عالية.



ولجأت الحكومة إلى تقديم التصاريح الخضراء المعززة Super Green Pass، لمدة غير محددة، إضافة إلى وضع نظام جديد للحجر الصحي، بتقليله إلى 5 أيام لغير الملقحين.



إلى جانب ذلك، من المقرر أن يعود التلاميذ والطلاب إلى المدارس مجددا، كما ستلغي الحكومة الفرض الإجباري لارتداء الكمامات في المناطق الخارجية، اعتبارا من الجمعة المقبلة.



وكذلك، ستتمكن صالات الديسكو والرقص من فتح أبوابها مجددا بشهادات معززة وكمامات، وسعة استيعابية 50% فقط.



ورغم ذلك، ستأتي نقطة التحول الحاسمة في التعامل مع الفيروس، مع انتهاء حالة الطوارئ في 31 مارس، إذ لن يتم تمديدها مرة أخرى، وسيتم إعادة العمل على الاتفاقات الخاصة بالعمل عن بعد.



ومؤخرا، أكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أن إيطاليا تبدأ "مرحلة جديدة" في مكافحة فيروس كورونا بعد أن تلقى 91٪ من الإيطاليين الجرعة الأولي من التطعيم.



وأضاف "91٪ من الإيطاليين فوق سن 12 عاما تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا، و 88٪ حصلوا على جرعتين وأكملوا الدورة الأولية ، وحوالي 35 مليونا حصلوا على جرعة معززة أيضا، وهذا يمكننا من بدء مرحلة جديدة في مكافحة الفيروس". (أنسامد).



