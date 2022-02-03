مسؤول: نجحنا في إدارة الموجة الرابعة لكورونا ونتجه لوضع أفضل

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - أكد منسق اللجنة العلمية التقنية الإيطالية المختصة بأزمة كورونا، فرانكو لوكاتيللي، أن السلطات الإيطالية أدارت بنجاح الموجة الرابعة لأزمة كورونا، موضحا أن جميع الأرقام تشير إلى أن البلاد تسير إلى وضع أفضل، وتجنب الإغلاق مجددا.



وأوضح لوكاتيللي، في حوار مع قناة "سكاي تي جي 24"، "نتجه إلى أوضع أفضل، كل الأرقام تظهر أننا على هذا الاتجاه"، قبل أن يضيف، "خلال الأشهر الأخيرة، نجحنا في إدارة الموجة الرابعة التي فرضها أوميكرون، مع الحفاظ على البلاد مفتوحة، على عكس دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، الذين اضطروا للجوء إلى الإغلاق أو غلق الشركات"، مشيدا بالنسبة العالية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح والتي كانت سببا في إدارة هذه الموجة.



ونوه المسؤول بوزارة الصحة أنه في حالة استمرار تباطؤ انتشار الوباء، فإنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم إعادة النظر في فرض الارتداء الإجبار للكمامات، متوقعا أن يكون ذلك بحلول نهاية فبراير الجاري.



على صعيد آخر، أوضح المسؤول أنه بحلول بداية موسم الربيع المقبل، فسيصبح اللقاح ضد كورونا، متاح للفئة العمرية بين 0 و5 أعوام، مشيرا إلى أنه لهذه الفئة، سيكون هناك جرعتين، وكذلك جرعة مخففة.



والسبت الماضي، أعلن معهد جيمبي الإيطالي، أنه خلال الأسبوع الأخير تم تسجيل 1.197.970 حالة إصابة بفيروس كورونا، بانخفاض بنسبة 3.7% عن النسبة المسجلة في الأسبوع السابق له والتي بلغت 1.243.789 حالة.



ويشكل هذا الانخفاض في نسبة الإصابات، هو الأول من نوعه الذي تسجله إيطاليا بعد ارتفاع دام 13 أسبوعا. (أنسامد).



