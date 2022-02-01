إيطاليا: تمديد ارتداء الكمامة في الخارج لمدة 10 أيام

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - قرر مجلس الوزراء الإيطالي تمديد ارتداء كمامات الوجه، ضد فيروس كورونا، في الأماكن المفتوحة لمدة 10 أيام أخرى، مع استمرار غلق أماكن الرقص.



وذكرت مصادر حكومية أن المجلس استقر على تمديد ارتداء المواطنين الكمامات، لكبح جماح وباء كورونا، خارج المنازل لمدة 10 أيام.



على صعيد آخر، أوضح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن تعزيز تعافي الاقتصاد بعد كوفيد-19، يمثل أولوية للحكومة، معربا عن رضاه عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا إلى 6.5% خلال عام 2021.



ولفت دراجي إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع مرة أخرى، غدا الأربعاء، لمراجعة 45 هدفا من خطة التعافي الوطني والصمود التي يمولها الاتحاد الأوروبي بعد كوفيد، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 24 مليار يورو.



والسبت الماضي، أعلن معهد جيمبي الإيطالي بدء انخفاض الأعداد المسجلة للإصابات بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، بين 19 و25 يناير، بنسبة 3.7%، بالمقارنة بالأسبوع السابق له.



وأوضح المعهد أنه خلال الأسبوع الأخير تم تسجيل 1.197.970 حالة إصابة بفيروس كورونا، بانخفاض بنسبة 3.7% عن النسبة المسجلة في الأسبوع السابق له والتي بلغت 1.243.789 حالة. (أنسامد).