إيطاليا: تخصيص 500 مليون يورو للفتيات اللائي يدرسن العلوم

(أنسامد) - يناير 27 - روما - منح دراسية بقيمة 500 مليون يورو، مخصصة للفتيات اللائي اخترن تخصصات مرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، هذا ما توفره خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، بحسب وزيرة الجامعة والبحث، ماريا كريستينا ميسا.



وأوضحت ميسا، خلال مؤتمر سنوي لجمعية المرأة والعلوم، "هناك جهد كبير لتشجيع الفتيات وتوعيتهن بدورات Stem، لأنهن من يطلب السوق المزيد من المهارات".



وأشارت الوزيرة إلى أن البيانات تكشف انخفاض عدد الفتيات في هذه التخصصات بنسبة بين 3 إلى 4% ، في حين زادت نسبة الفتيات في تخصصات أخرى بنسبة قد تصل إلى 12%.



وتابعت ميسا، "لزيادة التأثير، عبر نطاق خطة التعافي، يوجد 500 مليون يورو، زيادة في حجم المنح التي تفيد الفتيات اللواتي يرغبن في اختيار شهادات Stem". (أنسامد).



