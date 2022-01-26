إيطاليا: أكثر من 7.2 مليون إيطالي يعملون عن بعد

(أنسامد) - يناير 26 - روما - يوجد في إيطاليا أكثر من 7.2 مليون موظف يعملون عن بعد، وهو ما يعادل 3 أضعاف العدد الذي كان عليه الإيطاليين قبل الوباء، حينما كان يعمل أكثر من 2.4 مليون شخص يعملون عن بعد.



ووصل عدد الإيطاليين الذين يعملون عن بعد إلى ذروته خلال وباء كورونا، مسجلا 9 مليون موظف، بحسب المعهد الوطني الإيطالي لتحليلات السياسات العامة INAPP.



ووفقا للدراسة التي أجراها المعهد، فإن عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد يبلغون 32.5% من إجمالي عدد الموظفين في إيطاليا، مشيرة إلى أن 60.8% من الموظفين يعملون عن بعد 3 مرات على الأقل أسبوعيا.



وأشارت الدراسة التي استندت إلى عينة من أكثر من 45 ألف مقابلة أجريت بين مارس ويوليو 2021، فإن 46% من الموظفين يريدون مواصلة تأدية عملهم بطريقة مرنة، على الأقل ليوم واحد في الاسبوع، أو بين 3 إلى 4 أيام أسبوعيا إذا أمكن. (أنسامد).



