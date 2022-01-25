ايطاليا-خمس مناطق برتقالية : الرحلات خارج البلدية محدودة

(أنسامد) - يناير 25 - روما - اعتبارًا من اليوم ، ستتم إضافة 5 مناطق باللون البرتقالي: في الواقع ، ستتم إضافة أبروز وفريولي فينيتسيا جوليا وبيدمونت وصقلية إلى وادي أوستا.



بعد إدخال الممر الأخضر المعزز ، لا يتغير كثيرًا مقارنة بالأصفر والأبيض.



بالنسبة للتعامل مع المناطق البرتقالية على عكس ما يحدث للمنطقة البيضاء أو الصفراء ، بدون الممر الأخضر ، يمكنك السفر بمركبة خاصة إلى بلديات أخرى في نفس المنطقة أو مناطق أخرى "فقط للعمل أو الضرورة أو الصحة أو للخدمات التي لم يتم تعليقها ولكنها غير متوفرة في البلدية الخاصة ".



من ناحية أخرى ، حتى بدون شهادة ، يُسمح بالسفر بسيارتك الخاصة من البلديات التي يبلغ عدد سكانها بحد أقصى 5000 نسمة إلى بلديات أخرى ضمن مسافة 30 كم ، باستثناء عاصمة المقاطعة.



بدون الجواز الأخضر أو ;;بجواز المرور البسيط فقط ، لا يُسمح بالدخول إلى المحلات التجارية في مراكز التسوق في أيام الإجازات وفي اليوم السابق للإجازات (باستثناء المواد الغذائية وأكشاك الصحف والمكتبات والصيدليات وبائعي السجائر).



لا يُسمح بالمشاركة في الدورات التدريبية حضوريا من خلال جواز المرور البسيط ، والذي يظل ساريًا في المنطقة البيضاء أو الصفراء.



يتم الالتزام بجواز المرور الأخضر المعزز ، في المنطقة الصفراء وكذلك في المنطقة البرتقالية ، في الحانات والمطاعم وشركات تقديم الطعام الأخرى ، لم تعد هناك حدود فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس على نفس الطاولة ، طالما حيث يتم الحفاظ على الامتثال للقدرات والقواعد الخاصة بممارسة هذه الأنشطة المحددة في بروتوكولات القطاع المحدد. (أنسامد).



