إنخفاض عمالة الإناث في إيطاليا لأول مرة منذ عام 2013

(أنسامد) - يناير 22 - روما - إنخفض معدل توظيف الإناث في إيطاليا إلى 49٪ مقارنة بمتوسط ;;الاتحاد الأوروبي البالغ 63٪ ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013 في عام 2020 ، وهو العام الذي تفشى فيه جائحة فيروس كورونا المستجد ، وفقًا لأحدث تقرير عن التوازن بين الجنسين.



وقال التقرير إن معدل توظيف الإناث على مستوى البلاد انخفض إلى 49٪ بينما كان هناك انخفاض أكثر حدة في جنوب إيطاليا الأفقر وبين الشابات.



ويقارن ذلك بمعدل توظيف الإناث بنسبة 62.7٪ في الاتحاد الأوروبي.



كانت النساء اللاتي لديهن أطفال أقل عمالة بنسبة 25٪ من نظرائهن الذين ليس لديهم أطفال.



وأضف التقرير إن نمو الأعمال التي تقودها النساء تباطأ أيضًا في عام 2020 بعد النمو المستمر منذ عام 2014.



وكان هناك تحسن طفيف في صفوف قائدات الأعمال ، مع عدم وجود رئيسة تنفيذية للشركات الكبرى المدرجة في البورصة في عام 2020. (أنسامد).



