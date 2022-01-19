إيطاليا: 11.8% من العمال في حالة فقر

(أنسامد) - يناير 19 - روما - يعيش 11.8% من العمال في إيطاليا، في حالة فقر، رغم أنهم يعملون، إذ أنهم يعيشون في أسرة يقل دخلها الصافي بنسبة 60% من متوسط الدخل في إيطاليا.



وكشف تقرير لجنة وزارة العمل حول الفقر أثناء العمل، أن أكثر من عامل من كل عشرة عمال يعيش في حالة فقر، نظرا لأنه يعيش في أسرة يقل دخلها عن متوسط الدخل في البلاد بنسبة 60%، مقارنة بنسبة 9.2% مسجلة في باقي دول الاتحاد الأوروبي.



وأشار التقرير إلى ضرورة تغيير الاستراتيجية لدعم هؤلاء العمال بشكل ملموس، تضم مقترحات، من بينها، إدخال حد أدنى للأجور، وكذلك دعم أولئك الذين يعملون ولكن لديهم دخل منخض للغاية، عبر نوع من "مزايا العمل".



وقال وزير العمل، أندريا أولاندو، إنه لا يمكن الوقوف دون القيام بأي شيء، موضحا أن القبول بهذا الوضع "يعني قبول فكرة العمل السيء".



وتابع بالقول إنه لم يتم العمل بشأن وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا أنه سيكون هناك تركيز على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة. (أنسامد).



