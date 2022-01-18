مصر: باحثون بجامعة ميلانو يكتشفون مقبرة أثرية بأسوان

(أنسامد) - يناير 18 - روما - كشفت بعثة أثرية إيطالية مصرية مشتركة، برئاسة باحثين بجامعة ميلان، مقبرة يونانية رومانية حفرت في صخرة بغرب أسوان، جنوب مصر.



وذكر موقع صحيفة الأهرام المصرية، أنه تم العثور على حوالي 20 مومياء، معظمها بحالة جيدة، في المقبرة الكبرى.



وعلقت باتريسيا بياسينتيني، أستاذة علم المصريات في جامعة ميلانو، والتي ترأس البعثة الإيطالية، إنها مقبرة مشتركة لأكثر من عائلة واحدة.



وأضافت الباحثة أنه تم العثور أيضا على العديد من المكتشفات من الفترة اليونانية الرومانية، بما في ذلك طاولات قرابين، ولوحات من الحجر مكتوبة بالهيروغليفية، وقلادة نحاسية بها شقوق يونانية، وسلسلة من التماثيل الخشبية لطائر برأس بشري (با)، وإجزاء من الكرتوون الملون (مادة تستخدم لبناء أقنعة جنائزية).



ويتكون القبر من جزأين، الأول عبارة عن مبنى مستطيل يحتوي على قاعة مبنية من الحجر الرملي مغطاة بقبو، ويقود إلى ساحة مستطيلة محفورة في الصخر، تتكون من 4 غرف جنائزية، بحسب عبد المنعم سعيد محمود، المدير العام للآثار في أسوان والنوبة. (أنسامد).



