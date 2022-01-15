بابا الفاتيكان : آباء وأمهات العائلات المهاجرة هم أبطال

(أنسامد) - يناير 15 - روما - قال البابا فرانسيس ، أول أمس الخميس ، في مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان ، إن آباء وأمهات عائلات المهاجرين واللاجئين هم أبطال.



وأضاف البابا "هؤلاء الآباء والأمهات هم بالنسبة لي أبطال لأنني أجد فيهم شجاعة أولئك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حب أطفالهم وحب عائلاتهم"، مشيرا "مريم ويوسف عانوا من هذا المنفى أيضا ، هذه التجربة ، بعد أن اضطروا إلى الفرار إلى أرض أجنبية بسبب عنف وقوة هيرودس.



وأشار فرانسيس إنه كان يفكر في "العديد من الآباء ، العديد من الأمهات ، العديد من العائلات الذين يفرون من الحروب ، الذين يتم دفعهم إلى الوراء عند حدود أوروبا وأماكن أخرى ، الذين يعيشون أوضاعًا من الألم والظلم ، والذين لا يأخذهم أحد على محمل الجد ويتعمدون تجاهله ". (أنسامد).



