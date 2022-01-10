إيطاليا: 7 مليون سيدة بدون عمل

(أنسامد) - يناير 10 - روما - يزداد عدد السيدات غير العاملات اللائي يتراوح أعمارهن بين 30 و69 عاما، ليصل إلى 7 مليون سيدة، بما يعادل 43% من النساء في هذه الفئة العمرية، بحسب بحسب أجرته مؤسسة "راند ستاد ريسرش Randstad Research".



ويأتي هذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، والبالغ 32% من النساء اللائي لا يعملن أو يبحثن عن عمل، بينما يصل الرقم إلى 24% في ألمانيا و19% في السويد.



وأرجعت المؤسسة العوامل الأساسية في ارتفاع هذا الرقم، إلى الجوانب الاجتماعية أكثر من الاقتصادية، موضحة أن الامومة تقود إلى خيارات تدفع المرأة تتوقف عن العمل خلال فترة معينة للتركيز على الأسرة، لاسيما في غياب الدعم.



وأوضحت المؤسسة أن هذه الظاهرة تبدو غير قابلة للتغير، إذ أن المعدل الإجمالي للسيدات ليس في سوق العمل، مستقرا من عام 1990 إلى يومنا هذا، لاسيما في جنوب إيطاليا والجزر، حيث يوجد أكثر من سيدة من كل سيدتين بدون عمل (58%)، بينما في الشمال، 3 من أصل عشرة في الفئة العمرية من 30 إلى 69 غير عاملات، وهن في الغالب ربات بيوت (4.5 مليون)، سواء باختيارهن أو قسرا. (أنسامد).



