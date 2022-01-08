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إيطاليا: ارتفاع دخل الأسر في الربع الثالث العام الماضي
    (أنسامد) - يناير 8 - روما - في الربع الثالث من عام 2021، ارتفع الدخل المتاح للأسر المستهلكة بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق ، بينما نما الاستهلاك بنسبة 3.6%، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).

    وقال المعهد الوطني للإحصاء في تقرير له إن ميل الأسر للادخار بلغ 11.0%، بانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

    وأضاف : لقد نما الدخل المتاح للأسر وقوتها الشرائية بشكل كبير، بينما أدى النمو المستدام في الاستهلاك النهائي إلى انخفاض في الميل للادخار، والذي ظل مع ذلك عند مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل الأزمة.

    مقابل زيادة 0.6% في معامل انكماش الاستهلاك النهائي الضمني للأسر، زادت القوة الشرائية بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق. (أنسامد).

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