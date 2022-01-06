واحد من كل 10 زوار لأكسبو دبي يتوجه إلى جناح إيطاليا

(أنسامد) - يناير 6 - روما - قال منظمو إكسبو 2020 دبي أنه تم تسجيل 8.958.132 زيارة إلى المعرض الدولي، خلال الشهور الثلاثة الأولى من اإكسبو 2020 دبي.



ووفقا للأرقام، فإن واحد من كل 10 زوار خلال الشهور الثلاثة الأولى، قد توجه إلى جناح إيطاليا، بعدد تم تسجيله يبلغ 735 ألف زائر، مما يؤكد أن الجناح الإيطالي يشكل واحدا من عوال الجذب في المعض.



وعلق ميشيل، أحد الزوار للجناح الإيطالي، خلال انتظاره للدخول "الجناح الإيطالي أمامه طابور طويل، لم أرى ذلك في أي مكان آخر"، مضيفا، "لكن الجميع قالوا أنه واحد من أجمل الأجنحة، لذا فهو يستحق الانتظار في الصف".



وفي طابور الانتظار، كان هناك بعض المواطنين الإيطاليين الذين جاءوا إلى الجناح لحضور احتفالات نهاية العام في دبي.



ومن 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، تم تسجيل ثلث الزوار قادمين من دول أخرى، لاسيما الهند وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والسعودية. (أنسامد).



