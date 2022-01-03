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بولجاري وجوتشي يتصدران جوائز ألتاجاما الرقمية 2021
    (أنسامد) - يناير 3 - روما - تصدر كل من داري الازياء الراقية بولجاري وجوتشي جوائز ألتاجاما الرقمية لعام 2021 جنبا إلى جنب مع دوموري ، فندق دي روسي وكارتيل.

    تصدرت القائمة دار بولجري في المجوهرات ، و دوموري في الطعام ، وجوتشي في الموضة ، فندق دي روسي ، فندق روكو فورتي في الضيافة ، وكارتيل في التصميم.

    هؤلاء هم الفائزون في النسخة الخامسة من جوائز التا جاما ديجيتال لعام 2021 ، وهي الجائزة التي أنشأتها التا جاما ة كونتاكت لاب ، والتي تمثل العلامات التجارية الراقية الأكثر تميزًا في القيادة الرقمية.

    هذا العام ، تم تقييم الخريطة التنافسية الرقمية 2021 ، التي أنشأتها كونتاكت لاب والتي يعتمد عليها التصنيف ، أداء أعضاء ألتاجاما والعلامات التجارية العالمية بناءً على أكثر من 300 معيار...كما امتدت اللوحة لتشمل العديد من القطاعات الراقية: التصميم والضيافة والطعام والمجوهرات والأزياء ، مع التركيز على التجارة أيضًا.

    وقالت ستيفانيا لازاروني ، المدير العام لشركة التا جاما: "إن التسارع في جميع الظواهر الرقمية رغم ما تسبب فيه الوباء ، قد أدي إلى انتشار التجارة الإلكترونية ، حيث تضاعفت حصة الموضة ، على سبيل المثال ، منذ عام 2019". (أنسامد).

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