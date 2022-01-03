بولجاري وجوتشي يتصدران جوائز ألتاجاما الرقمية 2021

(أنسامد) - يناير 3 - روما - تصدر كل من داري الازياء الراقية
بولجاري وجوتشي جوائز ألتاجاما الرقمية لعام 2021
جنبا إلى جنب مع دوموري ، فندق دي روسي وكارتيل.
تصدرت القائمة دار بولجري في المجوهرات ، و دوموري في الطعام ،
وجوتشي في الموضة ، فندق دي روسي ، فندق روكو فورتي في الضيافة ،
وكارتيل في التصميم.
هؤلاء هم الفائزون في النسخة الخامسة من جوائز التا جاما ديجيتال
لعام 2021 ، وهي الجائزة التي أنشأتها التا جاما ة كونتاكت لاب ،
والتي تمثل العلامات التجارية الراقية الأكثر تميزًا في القيادة
الرقمية.
هذا العام ، تم تقييم الخريطة التنافسية الرقمية 2021 ، التي
أنشأتها كونتاكت لاب والتي يعتمد عليها التصنيف ، أداء أعضاء
ألتاجاما والعلامات التجارية العالمية بناءً على أكثر من 300
معيار...كما امتدت اللوحة لتشمل العديد من القطاعات الراقية:
التصميم والضيافة والطعام والمجوهرات والأزياء ، مع التركيز على
التجارة أيضًا.
وقالت ستيفانيا لازاروني ، المدير العام لشركة التا جاما: "إن
التسارع في جميع الظواهر الرقمية رغم ما تسبب فيه الوباء ، قد أدي
إلى انتشار التجارة الإلكترونية ، حيث تضاعفت حصة الموضة ، على
سبيل المثال ، منذ عام 2019". (أنسامد).