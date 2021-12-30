الإيطاليون ينفقون 1.7 مليار يورو ليلة رأس السنة

ايطاليا.. زيادة في الحالات الجديدة ، + 80.7٪ في 7 أيام
نائب رئيس المجلس الرئاسي يختتم زيارة لافريقيا الوسطى
نادي دبي لسباق الخيل يحتفي بمبادرة /#وجهات_دبي/
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
المشاهير خاصة الايطاليين يهنئون العالم بعيد الميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي
مازيراتي..سنوات من الابداع
مغارة الميلاد على الماء ..في البحيرة أمام جزيرة بورانو ، في البندقية
ايطاليا..بدء تطعيم الاطفال بين 5 و11 سنة
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو