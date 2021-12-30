الإيطاليون ينفقون 1.7 مليار يورو ليلة رأس السنة

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - توقع مركز إيطالي أن ينفق المواطنون حول البلاد حوالي 1.7 مليار يورو، على العشاء خلال ليلة رأس السنة الحالية.



وبحسب توقعات مركز الدراسات التعاونية، فإن 1.7 مليار يورو سيتم انفاقها في هذه الليلة، وهي أقل بـ 400 مليون يورو عن عام 2019، لكنها أكثر بـ 300 مليون يورو عن العام الماضي.



وبين المركز أن 3 عائلات من كل 5 ستنظم حفل عشاء في المنزل، مع أكثر من 10 أشخاص، لكن 1 من كل 3 أسر سوف تلغي الاحتفال بالعطلة خوفا من العدوى. (أنسامد).



