إيطاليا: لامبيدوزا تستقبل عدد قياسي من المهاجرين في 2021

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - حذرت محافظة مدينة أغريجنتو، بجزيرة صقلية، ماريا ريتا كوتشوفا من وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا في 2021، حيث بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة 35 ألف مهاجر، مقارنة بنحو 20 ألف مهاجر في عام 2020.



وقالت المحافظة خلال مؤتمر صحفي من أن نقطة استقبال المهاجرين في الجزيرة وصلت إلى الحد الأقصى لقدراتها الاستيعابية.



ولفتت المحافظة إلى أنه رغم المأسي مثل الحروب والمجاعة التي أجبرت الكثيرين على الفرار من بلدانهم، إلا أن جائحة كورونا أصبحت أمر جديد مقلق، في ظل صعوبة حملات التطعيم في الوقت الحالي.



ورغم ذلك، طمأنت ريتا كوتشوفا بأن عدد المهاجرين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، "كان محدودا للغاية حتى الآن"، لكن لا يزال عدد الوافدون في ازدياد، رغم الطقس البارد.



وتابعت المسؤولة، "لقد وصلنا إلى حوالي 35 ألف مهاجر جاءوا إلى لامبيدوزا، لقد كان عاما أثقل حتى من عام 2021، عندما أبلغنا عن وصول حوالي 20 ألف مهاجر إلى لامبيدوزا".



واستطردت، "لدينا مخاوف كثيرة بشأن إدارة هذه الظاهرة التي اتخذت أبعادا كبيرة"، موضحة أن سكان أغريجنتو، التي تعد نقطة إنزال، يتفهمون وضع المهاجرين، ولم يتم تسجيل أي حالات تعصب ضد هؤلاء الوافدين، مؤكدة على أن الهدف هو توفير الأمن للمواطنين والمهاجرين على السواء. (أنسامد).



